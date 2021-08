Juventus-Empoli, probabile formazione bianconera: rebus centrocampo

Juventus-Empoli è la sfida in calendario questa sera alle 20.45, con i bianconeri di Allegri a caccia della prima vittoria stagionale.

Si parla tanto in queste ore dell’addio di Cristiano Ronaldo, ma non bisogna dimenticare che oggi la Juventus è attesa dalla seconda giornata di campionato. Affronterà l’Empoli di Andreazzoli e Allegri ancora ha diversi nodi da sciogliere riguardo la formazione. A destra dovrebbe giocare Cuadrado, per dare spinta sulla fascia, mentre in attacco si va verso il tridente composto da Chiesa, Dybala e Kulusevski.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri