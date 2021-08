Sacchi e la vicenda Cristiano Ronaldo: «Perso il solista migliore»

Arrigo Sacchi commenta la cessione di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus al Manchester United: «Servono conferme dal gruppo».

Arrigo Sacchi non ha usato mezze misure sulla Gazzetta dello Sport. «La Juventus perde un grandissimo solista, forse il migliore – dice -. Però il calcio è uno sport che si fa in undici, conta il collettivo. Il singolo non può vincere se non ha l’aiuto degli altri. Maradona è stato il più grande, siete d’accordo? Bene, ha mai vinto la Coppa dei Campioni? No». Parole che comunque salvano l’esperienza del “Re” in Italia dove ha realizzato 101 gol. Ha vinto inoltre due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

