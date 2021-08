Calciomercato Juventus | Cessione in vista, c’è una pista inglese

Dopo Cristiano Ronaldo finito al Manchester United, un altro calciatore bianconero potrebbe andare giocare in Premier League: è Luca Pellegrini.

Il portale goal.com ha svelato l’esistenza di una pista inglese per il terzino della Juventus Luca Pellegrini. Dopo Cristiano Ronaldo, pertanto, un altro calciatore bianconero sta per trasferirsi in Premier League. Il direttore sportivo Cherubini ha reperito nelle scorse settimane le indicazioni di Max Allegri che preferisce tenere in organico De Sciglio come jolly. Il terzino sinistro scuola Roma, pertanto, ancora una volta non giocherà con la maglia bianconera. Il primo anno fu dato in prestito al Cagliari. Il secondo al Genoa. Adesso sta per prendere l’aereo…

Pellegrini al Wet Ham

Il club che è sulle tracce di Pellegrini è il West Ham. Non è ancora definito il futuro, ma il laterale sinistro, rientrato dal prestito al Genoa, potrebbe nuovamente partire in prestito. Nei giorni scorsi si indicava il Napoli come possibile approdo, mentre ore c’è la Premierl League nel mirino. Potrebbe non essere il solo a partire, inoltre, perché anche Dragusin sta per trasferirsi a Cagliari. Allegri, invece, ha bloccato il trasferimento di Mckennie dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.