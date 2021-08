Calciomercato Juventus, assalto ad Icardi | Contatto diretto con Allegri

Calciomercato Juventus, l’assalto a Mauro Icardi è partito: contatto diretto con Allegri, che gli ha offerto un posto da titolare.

Non solo Kean: la Juventus del dopo Ronaldo non può non partire dall’acquisto di un attaccante di peso, un bomber di razza a cui affidare le chiavi di un attacco inevitabilmente privo della sua guida carismatica e tecnica. La pista più calda è quella che porta a Maurito Icardi, da tempo nei radar bianconeri: mettere le mani sull’argentino non sarà facile, ma la “Vecchia Signora” è convinta di potersi giocare le proprie chances. Ne è convinto anche Allegri, che secondo quanto riportato da footmercato.net, avrebbe già avuto dei contatti con l’argentino, a cui avrebbe promesso un posto da titolare in pianta stabile.

Calciomercato Juventus, blitz per Icardi | Nodo formula

La stessa fonte spiega come il futuro dell’ex capitano dell’Inter sia legato inevitabilmente a quello di Kylian Mbappè, e che il Psg non apre alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto: la situazione potrebbe cambiare se la Juve entrasse nell’ordine di idee di proporre un obbligo di riscatto, ma al momento Cherubini non ha ancora avallato questo tipo di proposta. Il tempo, però, comincia a stringere, e una soluzione volente o nolente la si dovrà prendere: se la Juve senza Cr7 è quella vista contro l’Empoli, urge accelerare le operazioni…