Calciomercato Juventus, altro addio in vista | Affare da 8 milioni di euro

Calciomercato Juventus, altro addio in vista. La richiesta è chiara: affare da 8 milioni di euro per cederlo.

L’inizio scoppiettante della Lazio ha in parte nascosto alcune lacune difensive evidenziate anche nelle prime due apparizioni stagionali della compagine di Maurizio Sarri: l’ex tecnico della Juventus avrebbe espressamente richiesto un rinforzo, e tutti gli indizi lasciano presagire che sia Daniele Rugani il primo nome sulla lista dei biancocelesti. Il difensore, recentemente ritornato alla base dopo gli ultimi sei mesi trascorsi in prestito al Cagliari, non è considerato incedibile, e a fronte di un’offerta congrua potrebbe partire. Chiaramente, sarà soltanto uno tra Dragusin e Rugani a lasciare Torino; colui che resterà, ricoprirà il ruolo di quarto centrale in rosa, alle spalle di De Ligt, Bonucci e Chiellini.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpaccio Pjanic | L’indizio social fa sognare

Calciomercato Juventus, Lazio su Rugani: chiesti 8 milioni di euro

Secondo quanto riportato da “La Lazio siamo noi.it“, i primi sondaggi esplorativi compiuti dai biancocelesti hanno portato ad una richiesta da parte della Juve, che si aggira sugli 8 milioni di euro: da escludere un eventuale addio in prestito, soluzione poco gradita alla Juve, ma che potrebbe far comodo alla Lazio. Come detto, qualora si dovesse concretizzare il passaggio di Dragusin al Cagliari, le chances di una partenza di Rugani si ridurrebbero drasticamente.