Calciomercato Juventus, Kean sbarcato a Torino: pronte le visite mediche

#Juventus: #Kean è atterrato a Torino // Kean has landed in Turin 🛬⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/2jqnhHc0Vp

— Romeo Agresti (@romeoagresti) August 28, 2021

Da verificare, però, se Cherubini riuscirà a piazzare altri colpi, per puntellare una rosa che ha palesato limiti strutturali importanti sia in mediana, dove è stato adattato Danilo nella posizione di play, sia in attacco: l’esperimento di Dybala come falso nueve non ha dato i suoi frutti, e la sensazione è che servirà ben altro per non rimpiangere l’assenza di Cristiano Ronaldo…