Calciomercato Juventus, l’annuncio che non lascia dubbi sul futuro del centrocampista bosniaco Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus, tutto pronto per l’addio di Pjanic dal Barcellona. Ad annunciare questa importante novità sul futuro del centrocampista bosniaco è stato l’allenatore blaugrana Koeman che in conferenza stampa avverte sul futuro del giocatore “Mancano pochi giorni per la fine del mercato e le ultime cessioni. Miralem Pjanic è uno dei nostri giocatori che partiranno. Si sta comportando bene e per questo motivo ho rientrato idoneo metterlo fra i convocati per la partita col Getafe. Sarebbe stata una mancanza di rispetto non convocarlo”.

Calciomercato Juventus, svolta Pjanic | Annuncio in diretta

Un annuncio che non lascia dubbi, Pjanc lascerà il Barcellona. Come sappiamo la Vecchia Signora è sempre sulle tracce di un nuovo mediano e non è detto che però sia per forza Pjanic anche perché nell’ultimo periodo le piste si sono aperte anche per altri club. Dunque ancora molto incerto il futuro del bosniaco e fino all’ultimo non sapremo la sua prossima destinazione.