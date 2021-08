Calciomercato Juventus, assalto allo spagnolo: Cherubini studia il colpo last minute. Trattativa difficile a poche ore dalla chiusura delle trattative

In mezzo al campo serve qualcuno. E Pjanic sarebbe senza dubbio l’elemento che meglio si sposerebbe alla causa bianconera, anche perché conosce Allegri (e il tecnico conosce lui) e sa quindi, benissimo, quali potrebbero essere le richieste che l’allenatore gli potrebbe fare per cercare di risolvere i problemi della sua squadra che dopo due giornate di campionato è già distante cinque lunghezze dalla vetta e che ha perso in casa contro l’Empoli: una delle maggiori candidate alla retrocessione.

Ma ormai il passato è passato. Forse. Perché gli strascichi della partita di sabato potrebbero rimanere. Inoltre c’è la sosta per le nazionali, e il tecnico non avrà la possibilità di lavorare in queste due settimane con l’intero gruppo. Che sarà praticamente dimezzato dalle partenze. Per questo motivo c’è bisogno anche di intervenire in queste ultime ore sul mercato. E secondo il giornalista Marcello Chirico, Cherubini potrebbe tentare l’assalto al centrocampista spagnolo.

