Calciomercato Juventus, tutto su Icardi: ma c’è un rebus

Calciomercato Juventus, assalto ad Icardi: ecco qual è il problema che impedisce la fumata bianca. Le ultimissime.

La Juve ha scelto Icardi, ma la sensazione è che si sia mossa troppo tardi per mettere la mi sull’argentino in tempi relativamente brevi, e di tempo ora come ora ne rimane incredibilmente poco per mettere a segno quel colpo con il quale rinforzare in maniera importante un reparto privo del suo faro tecnico e carismatico. L’addio di Cr7 ha fatto correre la dirigenza bianconera ai ripari: Kean ha sostenuto le visite mediche, ma è l’argentino del Psg il vero grande obiettivo della Vecchia Signora, che però deve navigare in mezzo a molte difficoltà.

Calciomercato Juventus, le ultime su Icardi

Come riferito da “La Gazzetta dello Sport“, Maurito a Parigi guadagna 8 milioni di euro a stagione più due di bonus, ed è difficile che possa entrare nell’ordine di idee di decurtarsi l’ingaggio. A ciò si aggiunge il fatto che l’eventuale approdo di Icardi in bianconero è legato indelebilmente al futuro di Kylian Mbappé, per il quale il Real è disposto a sferrare l’ultimo, disperato assalto. Ore decisive, insomma: la Juve si è spinta ad offrire un prestito con obbligo di riscatto, il Psg al momento nicchia. Vedremo cosa succederà.