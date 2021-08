Calciomercato Juventus, continua il pressing per Icardi | Ma c’è un nodo

Calciomercato Juventus, i bianconeri non hanno gettato la spugna per Icardi: si continua a lavorare, ma c’è un ostacolo da risolvere.

Il pressing della Juventus per Mauro Icardi non accenna a placarsi: i bianconeri anche nella giornata di oggi hanno tenuto contatti importanti con il club francese, che nel frattempo si appresta a rifiutare la ricca offerta del Real Madrid da 180 milioni di euro per Kylian Mbappé, che contro il Reims ha siglato una doppietta. La Juve ha in mente Icardi, e all’argentino intrigherebbe e non poco l’opzione juventina: ma il Psg, al momento, non ha ancora aperto alla formula del prestito, e secondo quanto riportato da footmercato.net continua a chiedere solo e soltanto una cessione a titolo definitivo.

Calciomercato, la Juve non molla Icardi | Serve un’altra offerta

Sempre secondo la stessa fonte transalpina, la Juve non si è ancora arresa, e proverà a giocarsi fino all’ultimo le sue chances per arrivare a Maurito, ma chiaramente servirà un altro tipo di offerta. Non sono ancora state svelate le cifre dell’operazione, che però dovrebbe aggirarsi sui 45-50 milioni di euro totali: i bianconeri sono chiamati ad un ultimo sforzo, al momento è muro Psg. Ma se arrivasse un’offerta di acquisto a titolo definitivo, le carte si rimescolerebbero molto velocemente…