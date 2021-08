Calciomercato Juventus, ribaltone totale | Cherubini spiazzato

#Pellegrini: no al #WestHam, vuole restare alla #Juve

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 30, 2021

Come riportato da Alfredo Pedullà, però, Pellegrini ha rifiutato la corte degli Hammers: vuole restare alla Juve, e giocarsi le sue carte, provando a sfruttare le occasioni che Allegri verosimilmente gli concederà, per far rifiatare Alex Sandro. Da registrare, dunque, la fumata nera per quanto concerne l’ipotesi di un trasferimento di Pellegrini in Premier League: salvo clamorosi colpi di scena, l’ex Genoa dovrebbe restare in bianconero.