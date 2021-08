Calciomercato Juventus, doccia gelata Pjanic | Svolta improvvisa

Calciomercato Juventus, svolta Pjanic: ribaltone improvviso. La decisione dei bianconeri che scompagina le carte in tavola.

Ultimo aggiornamento: la #Juventus è orientata a NON prendere #Pjanic // Latest update: Juventus are NOT inclined to sign Pjanic ❌⚪️⚫️ @GoalItalia @goal

Sarebbe giunta ad un punto di svolta la trattativa legata al possibile trasferimento di Miralem Pjanic in bianconero, ipotesi che sta diventando sempre meno plausibile con il trascorrere delle ore. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, infatti, i bianconeri sarebbero intenzionati a non prendere il bosniaco: da capire quali siano le motivazioni reali alla base di questa scelta della Vecchia Signora, che a questo punto potrebbe decidere di virare su un altro obiettivo o restare così.

Calciomercato Juventus, doccia gelata Pjanic | Ribaltone improvviso

Le ultime indiscrezioni riferivano di una distanza sempre più ridotta tra la richiesta del calciatore e l’offerta della Juventus, ma evidentemente non si è riusciti a trovare la quadra. Potrebbe ritornare in auge, stando così le cose, la candidatura di Alex Witsel, caldeggiata nei giorni scorsi ma non approfondita per la chiusura netta dei dirigenti del Borussia Dortmund, che hanno confermato il belga anche per la prossima stagione. Ribadiamolo: salvo ribaltone e nuovi capovolgimenti di fronte, dunque, non sarà Pjanic il nuovo centrocampista della Juventus.