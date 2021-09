Calciomercato Juventus, non vuole la Turchia | Occasione tra gli svincolati

Calciomercato Juventus, non vuole andare in Turchia. C’è un’occasione, importante, tra gli svincolati. Ecco la situazione

Il mercato si è chiuso. E sicuramente non nel migliore dei modi per la Juventus, che non è riuscita a regalare a Massimiliano Allegri quell’attaccante richiesto per sostituire Ronaldo (il solo Kean non basta) e nemmeno Pjanic, che fino all’ultimo momento utile ha sperato di poter prendere il primo volo per Torino e aggregarsi, di nuovo, alla sua ex squadra.

Rimangono gli svincolati. Che però non attirano: molti i problemi che ci sono possono essere dietro dei calciatori, anche importanti, che non hanno trovato una squadra per essere tesserati. Dagli infortuni ad alcune situazioni caratteriali: rimane sempre un punto interrogativo, alcune volte anche enorme, che blocca sicuramente una possibilità di trattativa. Tra questi, però, uno potrebbe anche fare al caso della Juventus. Visto che si è svincolato nell’ultimo giorno utile di mercato e che quindi, fino a pochi giorni fa, si è allenato con la sua ex squadra.

