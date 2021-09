Napoli Juventus, nuovo infortunio | A rischio per il big match

Napoli Juventus, un altro big va k.o e rischia di saltare l’attesa gara al “Maradona”. Da valutare con estrema attenzione le sue condizioni.

Al rientro dalla sosta il calendario propone un big match dal sapore speciale, che negli ultimi anni ha fomentato accese polemiche e fervidi dibattiti: stiamo parlando, ovviamente, di Napoli Juventus, che i partenopei rischiano di disputare senza nessuno dei due portieri titolari. Dopo Meret, anche Ospina è finito k.o. durante il match Colombia-Bolivia, costretto ad abbandonare il campo a pochi minuti dal fischio finale, dopo uno scontro che lo ha visto coinvolto, e a causa del quale ha dovuto necessariamente chiedere il cambio.

Non è stata ancora definita con certezza la natura del problema fisico, per conoscere la quale saranno indispensabili gli esami strumentali a cui l’estremo difensore sarà verosimilmente sottoposto nel corso delle prossime ore; il fatto che, però, Ospina abbia delegato ai suoi compagni di squadra il compito di effettuare i rinvii dal fondo, non fa dormire sonni tranquilli ai partenopei, che rischiano di presentarsi all’attesissimo big match con una doppia defezione importante. Come riferito da calciomercato.it, non è escluso che a questo punto il Napoli non punti ad un rientro anticipato del portiere, facendo in modo che non scenda in campo nel match contro il Cile.