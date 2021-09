Calciomercato Juventus, dietrofront Dybala | Le ultime sul rinnovo

Calciomercato Juventus, le ultime notizie sul rinnovo contrattuale di Paulo Dybala: l’annuncio Rai svela un dettaglio inaspettato.

Archiviata una sessione di calciomercato che ha visto la Juventus essere costretta a cedere Cristiano Ronaldo, per la ferma volontà del campione portoghese di cambiare aria, in casa bianconera è ritornato a tenere banco la situazione legata al futuro di Paulo Dybala, per il quale non si è ancora raggiunta un’intesa con l’agente dell’argentino, Jorge Antun. Stamani Tuttosport ha rilanciato l’indiscrezione secondo cui la “Vecchia Signora” sarebbe intenzionata a mettere sul piatto un’offerta non superiore ai 7 milioni di euro annui, lontana dalla richiesta della Joya, che si attesta sui 10 milioni a stagione.

Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Annuncio Rai