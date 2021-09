Calciomercato Juventus, “scippo” al Milan | Offerta da capogiro

Calciomercato Juventus, l’asta è appena cominciata: il Milan è sotto attacco, e nei prossimi mesi potremo assistere a colpi di scena improvvisi.

La prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” ha riportato la notizia dell’assalto del Psg per Kessié, per il quale i parigini avrebbero proposto un contratto da 8 milioni più due di bonus. Una notizia che, se confermata, potrebbe far saltare il banco, ed allontanare in maniera decisiva l’ex calciatore dell’Atalanta dal Milan, che non ha ancora sciolto le riserve per quanto concerne la situazione legata al rinnovo del contratto del mediano, in scadenza nel 2022. La proposta di Maldini sarebbe ferma a 6,5 milioni, e l’irruzione del Psg rischia di beffare il “Diavolo”, che potrebbe rivivere gli spettri delle vicende Calhanoglu e Donnarumma.

Tuttavia, l’ivoriano fa gola anche ad altri club in giro per l’Europa, tra cui la Juventus e il Tottenham, da tempo sulle tracce del “Presidente”. Fino ad ora, però, i bianconeri non hanno presentato alcuna offerta concreta, dal momento che aspettano di risolvere il nodo Dybala: una volta sistemato il prolungamento della “Joya”, Cherubini potrebbe allora entrare nell’ordine di idee di dare l’assalto ad uno dei fari del Milan, per il quale si potrebbe profilare una vera e propria asta internazionale. La partita è appena cominciata; intanto, il Psg ha fatto la sua prima mossa. E che mossa…