Calciomercato Juventus, colpo Icardi con lo scambio | Ecco la verità

Calciomercato Juventus, i dettagli sullo scambio che avrebbe potuto portare Icardi a vestire la maglia bianconera.

Una volta materializzatosi l’addio di Cristiano Ronaldo, molti tifosi della Juventus speravano che con un colpo di reni Cherubini riuscisse a portare sotto l’ombra della Mole Mauro Icardi, alla luce della permanenza di Kylian Mbappé, per il quale il Psg ha respinto i faraonici assalti del Real Madrid. Alla fine, però, i bianconeri non hanno messo a segno nessun colpo finale (eccetto l’arrivo di Kean), né a centrocampo né in attacco, ma dalla Francia arrivano ulteriori conferme sul fatto che ci siano stati dei contatti tra il Psg e la Juve per discutere del ritorno dell’ex capitano dell’Inter in Italia.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al Psg ed Icardi in bianconero: cosa c’era di vero

Secondo quanto riportato da “le10sport.com”, infatti, ci sono stati solo dei contatti informali tra Leonardo e l’entourage di Cr7, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del fuoriclasse lusitano a Parigi, ma nessuna trattativa concreta, né alcun tipo di dialogo con il Psg: ragion per cui, la possibilità di imbastire uno scambio con Maurito non è mai stata concreta. Viceversa, la Juve si è mossa per Icardi, ma non è riuscita a trovare l’intesa con il club francese: fumata bianca che non è detto che non possa arrivare i prossimi mesi, quando la Vecchia Signora, qualora non dovesse riuscire a trovare il bomber che le serve, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di ritornare alla carica per l’argentino.