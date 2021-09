Calciomercato Juventus, irrompe Marotta | Colpaccio low cost: che beffa!

Calciomercato Juventus, mossa a sorpresa di Marotta, che potrebbe beffare i bianconeri: il piano diabolico dell’Inter.

In tanti si aspettavano che la Juventus concludesse il mercato estivo con un colpo d’esperienza che rinforzasse il centrocampo, reparto che da alcuni anni rappresenta il punto debole della compagine bianconera. Ed invece, Cherubini ha deciso di non affondare il colpo per Miralem Pjanic, sebbene i costi dell’operazione non fossero spropositati: va da sé che il bosniaco abbia poi deciso di trasferirsi al Besiktas, con la formula del prestito, e con lo stipendio pagato per più del 50% dal Barcellona. Ciò non toglie che, anche a gennaio, se dovessero presentarsi le condizioni giuste, la Juve non possa ritornare a sondare il profilo di un nuovo centrocampista, rinforzo fortemente caldeggiato da Max Allegri.

Calciomercato Juventus, l’Inter ha un piano per arrivare a Tolisso

Uno dei profili accostati alla Juventus nella scorsa sessione estiva di contrattazioni è stato quello di Corentin Tolisso, centrocampista classe ’94 in forza al Bayern Monaco, che ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è per questo valutato dai bavaresi circa 10 milioni di euro. In Germania, l’ex Lione percepisce circa 7 milioni di euro, ed è questa la ragione per la quale anche gli altri club di Serie A che lo stavano attenzionando, hanno poi deciso di virare su altri obiettivi; uno di questi è l’Inter, con Marotta che, secondo quanto riportato da interlive.it, potrebbe ritornare alla carica per il centrocampista, a cui potrebbe proporre un triennale a 4 milioni di euro netti a stagione, che al lordo, con il Decreto Crescita, arriverebbero a 18 milioni. Tolisso sarebbe l’erede designato di Vecino e Vidal, che comunque si stanno disimpegnando piuttosto bene in questo inizio di stagione.