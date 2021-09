Mandzukic alla Juventus | Prende quota il ritorno del campione croato

Mario Mandzukic sarebbe il rinforzo che Allegri sta cercando. Il suo ruolo tuttavia sarebbe ben differente da quello che ha conquistato i tifosi.

Mario Mandzukic si è ritirato e si è chiusa un’era. A Torino i fan della Juventus hanno apprezzato il profilo basso, la grinta, lo spirito di sacrificio, il senso di appartenenza, i gol tutti pesanti. Il croato ha giocato 5 anni allo Stadium, non lesinando mai impegno e abnegazione. Tuttavia potrebbe esserci ancora spazio per lui alla Juve?

Mandzukic alla Juve: il ritorno

Il ritorno alla Vecchia Signora (se pur in altra forma) di Mario Mandzukic è possibile. Lui è innamorato della Juve e dei suoi tifosi ed è legatissimo a Massimiliano Allegri. Qualche giorno, fa, infatti, ha visitato lo spogliatoio della Dacia Arena contestualmente a Udinese-Juve. Poi ha scambiato quattro chiacchiere scambiate col tecnico ed alcuni suoi ex compagni.Da lì salito in tribuna a fare il tifo ed ha esultato cantando l’inno della Juve dopo il gol (poi annullato) di Cristiano Ronaldo. Max, dopo Padoin, potrebbe riabbracciare un altro fedelissimo e lo farebbe molto volentieri. Per Mario non esiste l’idea di diventare opinionista televisivo. Stare davanti a una telecamera non è mai stato il suo forte, far battere i cuori bianconeri invece sì. A riportarlo è il portale Juventusnews24.com.