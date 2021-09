Napoli Juventus, recupero lampo | Potrebbe accomodarsi in panchina

Verso Napoli Juventus, ha bruciato le tappe del recupero e potrebbe accomodarsi in panchina: la clamorosa novità.

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato ripartirà con il botto: sabato alle ore 18 è in programma, al Maradona, Napoli-Juventus, un match mai banale e fondamentale soprattutto per la compagine di Allegri, reduce da un punto in due partite. La lunga vigilia della gara tra partenopei e bianconeri è stata travagliata dall’incognita infortuni, da ambo le parti; allarmi sostanzialmente rientrati, dal momento che il problema accusato da Bentancur non desta particolari preoccupazioni, così come quelli accorsi ad Ospina e a Meret. Su quest’ultimo ci sono importanti novità su cui porre l’accento.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Donnarumma | “Tra un anno in bianconero”

Verso Napoli-Juventus, Meret brucia del tappe del recupero: ipotesi panchina?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il problema accusato da Meret, ovvero la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare, se curata con un’infiltrazione, potrebbe permettere all’ex portiere dell’Udinese di accomodarsi almeno in panchina nella gara contro Dybala e compagni. Spalletti, a questo punto, può tirare un sospiro di sollievo: nelle scorse ore si pensava ad un impego del giovane Davide Marfella che, però, alla luce delle condizioni fisiche di Ospina e Meret, potrebbe a questo punto non essere utilizzato.