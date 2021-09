Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: c’è ancora distanza | Le cifre

Calciomercato Juventus, c’è ancora distanza sulle cifre per il rinnovo di Paulo Dybala, che impedisce la fumata bianca.

La prossima settimana potrebbe risultare decisiva per il rinnovo di Paulo Dybala, con il quale non si è ancora raggiunto un accordo per il prolungamento (con relativo adeguamento), del contratto in scadenza nel 2022. Il summit in programma tra gli uomini mercato bianconeri e l’agente dell’argentino, Jorge Antun, servirà a trovare un punto d’incontro tra la richiesta dell’attaccante, e l’offerta del club. Distanza che è ancora piuttosto ampia, per annullare la quale servirà un grande lavoro di diplomazia.

Calciomercato Juventus, nodo Dybala: le cifre in ballo

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“, il numero 10 chiederebbe un contratto “alla De Ligt”, da circa 12 milioni di euro netti a stagione, compresi i bonus. Dal canto suo, la Juve non vorrebbe andare oltre i 9 milioni annui, che renderebbero l’ex Palermo il secondo calciatore più pagato in rosa, proprio dopo il difensore olandese. Difficile che il bandolo della matassa possa trovarsi a stretto giro di posta; Allegri lo ha messo al centro del progetto, e vuole farne il perno della nuova Juve nata sulle ceneri del post-Ronaldo. D’altro canto, servirà venirsi incontro: Dybala vuole continuare la sua esperienza in bianconero, e fino ad ora non si registrano offerte concrete dagli altri club, ma l’idea di perderlo a zero, con il passare delle settimane, diventa sempre più concreta.