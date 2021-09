Calciomercato Juventus, addio a zero | L’Inter fiuta il colpo

Calciomercato Juventus, Marotta potrebbe provare il colpo gobbo dai bianconeri, soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto.

Ad agosto in poi, a monopolizzare la scena del calciomercato ci hanno pensato gli attaccanti: il valzer delle punte ha tenuto con il fiato speso i tifosi di molte squadre, costrette a perdere i propri beniamini. Ne sa qualcosa la Juventus, che ha dovuto dire addio a Cristiano Ronaldo, e che a maggio non è riuscito a concretizzare il colpo Donnarumma, poi passato al Psg una volta concluso l’Europeo. E, spulciando i contratti degli estremi difensori, non è escluso che, da qui a qualche mese, il via vai potrebbe interessare questa volta gli estremi difensori.

Calciomercato Juventus, l’Inter e l’idea Perin per il dopo Handanovic

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, sebbene l’Inter abbia da tempo messo gli occhi su Onana, che andrà in scadenza con l’Ajax, attenzione al profilo di Mattia Perin, legato da un contratto con la Juventus fino al 2022: è stata ventilata l’ipotesi di un interessamento dei nerazzurri, ancora allo stato embrionale. Quello che è certo, però, è che l’Inter dovrà sostituire in maniera adeguata Samir Handanovic, che anche nelle prime apparizioni stagionali ha denotato qualche incertezza di troppo, e nel caso in cui l’ex portiere del Genoa non dovesse firmare il rinnovo con la Juve, chiaramente potrebbe essere inserito nella lista dei papabili sostituti dell’attuale capitano dell’Inter.