Calciomercato Juventus, occasione a zero | Inter “avvisata”

Calciomercato Juventus, si fiuta il possibile colpo a zero, sul quale era da tempo forte l’interesse dell’Inter.

Qualche mese fa, la Juventus era convinta di mettere le mani su Gianluigi Donnarumma, a cui aveva proposto un ricco contratto pluriennale, a circa 10 milioni di euro a stagione; il mancato addio di Szczesny ha poi frenato la buona conclusione della trattativa, con l’estremo difensore campano classe ’99 che ha poi ceduto alle lusinghe del Psg. In questo primo scorcio di stagione, “Tek” ha denotato qualche incertezza di troppo, soprattutto nella gara contro l’Udinese, permettendo ai friulani con due sciagurati errori di riacciuffare un match che appariva ben indirizzato. Ecco perché il futuro del portiere polacco potrebbe essere lontano da Torino, anche se il suo contratto fino al 2024 da oltre 7 milioni di euro a stagione pesa come una spada di Damocle su un suo eventuale addio.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, obiettivo bomber per il 2022: c’è il nome

Calciomercato Juventus, fari puntati su Onana: anche l’Inter sulle sue tracce

Secondo quanto riferito da Interlive.it, la Juventus starebbe monitorando l’evolversi della situazione legata al futuro di André Onana, portiere camerunense classe ’95 in forza all’Ajax, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club olandese in scadenza nel 2022. Sulle sue tracce c’era da tempo l’Inter, che sta programmando il post Handanovic: il fatto che a partire da gennaio Onana possa accordarsi con tutta tranquillità con un nuovo club, senza che quest’ultimo paghi il costo del suo cartellino, lo rende un profilo assolutamente appetibile. Situazione in evoluzione: staremo a vedere se alla fine si profilerà un altro duello di mercato tra i nerazzurri e i bianconeri.