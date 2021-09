Il calciomercato della Juventus è ormai inevitabilmente proiettato al futuro, ai colpi che la dirigenza dovrà mettere a segno nel 2022.

Chi si aspettava dei grandi nomi nella sessione di trasferimenti ormai andata in archivio è rimasto deluso. La Juventus ha centrato il suo obiettivo primario, vale a dire Locatelli. E in attacco ora può contare sui giovani in rampa di lancio Kaio Jorge e Kean, che però difficilmente potranno garantire lo stesso numero di gol di Cristiano Ronaldo. Senza il portoghese, ceduto al Manchester United, è logico pensare che Allegri si aspetti molto di più da Dybala e Morata in zona gol. Ma a quanto pare la Juve avrebbe già le idee chiare sul bomber del futuro.

