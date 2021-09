Paratici subito protagonista di un caso in Inghilterra

Fabio Paratici sta facendo discutere di lui in Premier League. Ecco cosa ha fatto l’ex capo dell’area tecnica della Juventus ora al Tottenham.

Fabio Paratici fa parlare di sé nonostante un avvio di stagione ad alto livello, tre vittorie su tre in Premier League e la qualificazione ai gironi di Conference League. Il portale Sportmediaset parla di qualche problema in casa Tottenham, coinvolto anche l’ex massimo operatore di mercato della Juventus. Secondo il Sun, alcuni giocatori sono scontenti della presenza dell’ex della Vecchia Signora e dei suoi collaboratori in panchina durante le partite casalinghe. Questo perché non si sentono liberi di parlare e credono che le proteste verso gli arbitri siano eccessive.

