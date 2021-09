Juventus, bufera Mckennie | Le immagini sono eloquenti

Juventus, grana Mckennie: ecco perché il texano sarebbe stato punito. Le immagini svelano tutto: i dettagli.

Ha destato scalpore la scelta degli Usa, che poco prima del match contro il Canada, hanno comunicato la violazione delle norme Anti Covid da parte di Weston Mckennie, con il centrocampista della Juventus che non ha preso parte al match contro il Canada. Ci si è chiesti quale fosse la “mancanza” alla quale la federazione statunitense facesse riferimento, ed emergono ulteriori dettagli sotto questo punto di vista.

#McKennie scende dal pullman senza mascherina e, a differenza dei suoi compagni, si ferma per concedere autografi ai tifosi. Sarebbe questa la “violazione”, risalente a qualche giorno fa, per cui il centrocampista texano della #Juventus è stato messo in punizione dal CT USA pic.twitter.com/fsniJaq9NZ

