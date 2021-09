Napoli Juventus, recupero lampo | Potrebbe accomodarsi in panchina

Napoli Juventus, il recupero lampo sorprende tutti e potrebbe addirittura sedersi in panchina nella gara del “Maradona”.

Napoli Juventus potrebbe arricchirsi di un nuovo protagonista. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, infatti, il recupero di Dries Mertens procede in modo più rapido del previsto, con l’attaccante belga che sembra aver smaltito quasi completamente i postumi dell’infortunio alla spalla di cui è rimasto vittima qualche mese fa. Le sensazioni sono molto positive, al punto che Luciano Spalletti potrebbe decidere di convocare “Ciro” almeno per la panchina.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo Kessié ad una condizione

Le sensazioni sono molto positive, e nel caso in cui anche questa settimana i carichi di lavoro non dovessero inficiare sulla tenuta atletica del belga, il tecnico dei partenopei potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di portarlo in panchina, a maggior ragione se il giudice sportivo dovesse esprimersi negativamente sul ricorso dei campani per Oshimen, fermato dal giudice sportivo per due turni, dopo essere stato espulso nel corso della gara contro il Venezia.