Napoli-Juventus, novità in vista della ripresa: Allegri sorride

Napoli-Juventus, novità per Allegri in vista della ripresa del campionato: il tecnico bianconero può sorridere

Novità per Massimiliano Allegri, che può abbozzare un messo sorriso in vista della gara di sabato prossimo, contro il Napoli, che farà scattare la ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss proprio in questi minuti, le due società, sia quella di Agnelli che di De Laurentiis, per permettere a Cuadrado da una parte e Ospina dall’altra, di essere presenti al big match della terza giornata, potrebbero decidere di mettere a disposizione un volo charter affinché i due possano essere in campo. Una soluzione, questa, che era già stata paventata nelle scorse settimane e che potrebbe vedere effettivamente la luce nelle prossime ore. Soprattutto nel momento in cui, le due società interessate, trovassero un accordo. E sempre che tutti stia filando liscio e per il verso giusto. Anche perché i rapporti, nonostante alcuni screzi degli anni scorsi, tra le società sono comunque rimasti cordiali.

