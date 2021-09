Calciomercato Juventus, sfuma l’arrivo del giovane talento

Il calciomercato della Juventus ha visto la società bianconera impegnata in estate soprattutto nella ricerca di giovani talenti sui quali investire per il futuro.

La linea verde per la prima squadra e per l’Under 23. La strategia della Juventus è quella di ringiovanire l’organico e per questo motivo in estate sono arrivati dei colpi importanti. Ad esempio Allegri può contare sugli ultimi arrivati Kaio Jorge e Kean, giovani bomber in rampa di lancio. La dirigenza continua a tenere d’occhio giovani calciatori in giro per l’Europa, ma stavolta il colpo è sfumato.

Calciomercato Juventus, sfuma Zion Atta

Come ha scritto infatti il giornalista Fabrizio Romano su Twitter, non ci sono più speranze per la Juventus di ingaggiare il giovane talento del Crystal Palace Zion Atta. Il gioiello 16enne infatti sta per passare ufficialmente al Nizza, in Ligue1. Accordo di fatto raggiunto. Di Atta si parla davvero un gran bene, è uno dei giovani più attesi alla ribalta e i francesi per prenderlo hanno bruciato una folta concorrenza.