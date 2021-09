Calciomercato Juventus, non solo Icardi | Interessa un altro del Psg

Calciomercato Juventus, non solo Icardi: interessa un altro calciatore del Psg: ecco le ultime che arrivano dalla Spagna

Non ci sarebbe solamene Mauro Icardi nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Ma secondo quanto riportato da Todofichajes.com, la società bianconera, forse già a gennaio, cercherà di portare a Torino un elemento che, in Francia, nell’immediato futuro potrebbe trovare davvero poco spazio. Anzi, a dire il vero, secondo quanto scrive il portale spagnolo, anche negli ultimi giorni di mercato Cherubini avrebbe tentato un affondo importante per il portiere – soprattutto dopo i problemi mostrati da Szczesny nella gara contro l’Udinese all’esordio in campionato – costaricano Navas. Che, anche se in queste primissime battute di stagione ha giocato dall’inizio, potrebbe certamente anche accomodarsi in panchina per fare spazio a Donnarumma.

Calciomercato Juventus, a gennaio affondo per Navas

Il portiere, 34 anni, ex Real Madrid che in carriera ha vinto con il club praticamente tutto quello che si potrebbe vincere, sarebbe già stato contatto da un emissario della Juventus per capire la fattibilità dell’operazione. E secondo quanto trapela, Navas non vedrebbe di cattivo occhio un passaggio in bianconero. Per quello che potrebbe essere davvero l’ultimo contratto importante della sua vita.

Certo, molto dipenderà da come Szczesny si comporterà nei prossimi mesi. Se il portiere polacco riuscisse a riconquistare quella enorme affidabilità che ne hanno contraddistinto le scorse annate, allora non c’è dubbio che Allegri potrebbe decidere di puntare su di lui almeno fino al termine della stagione. Poi, ovviamente, sarà un discorso diverso quello che verrà fatto per il prossimo anno. Quando un portiere servirà eccome. Ma forse il profilo di Navas potrebbe non essere più particolarmente richiesto.