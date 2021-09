Rivuole la Juventus | I bianconeri pronti ad accontenrarlo

C’è un calciatore che sta lavorando sodo per tornare laddove ha sempre voluto essere. Al centro dell’attacco della Juventus: è Alvaro Morata.

L’entusiasmo di Alvaro Morata al ritorno a Torino, racconta la Gazzetta dello Sport, non era quello d’ordinanza di ogni nuovo acquisto, era autentico. La gioia per il rinnovo del prestito anche, in pieno Europeo. El canterano dopo aver girato fra Real, Chelsea ed Atletico si è reso conto di non esser mai stato così bene, di non essere mai stato tanto valorizzato come alla Juventus. E il suo tecnico, in quegli anni i cui si rivelò all’Europa (compreso il Real che lo aveva mandato a “farsi le ossa”) era Massimiliano Allegri. Il finale della scorsa stagione, però, ha confermato il suo status di campione a metà.

LEGGI ANCHE >>> Napoli Juventus, recupero lampo | Potrebbe accomodarsi in panchina

Morata vuole essere il titolare