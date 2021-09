Calciomercato Juventus, colpo Dembele | Annuncio inaspettato

Calciomercato Juventus, rivelazione inaspettata sul futuro di Ousmane Dembele, che imprime una svolta decisiva alla questione rinnovo.

Tra i tanti nodi che il Barcellona dovrà sciogliere, impossibile non menzionare anche quello relativo ad Ousmane Dembele, il cui contratto con i blaugrana scade nel 2022. Dopo un primo periodo di gelo tra l’ex Dortmund e Koeman, culminato anche con l’esclusione dalla prima squadra, i rapporti tra i due sono migliorati, con il tecnico olandese che ha concesso sempre più minutaggio all’esterno classe ’97, al punto da farne un vero e proprio punto di riferimento. Con l’addio di Messi, chiaramente il processo di responsabilizzazione di Dembele è cominciato, e il Barça non ha nessuna intenzione di perdere a zero uno dei propri gioielli.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Koeman su Dembele

A parlare del sempre più probabile rinnovo di Dembele, ci ha pensato proprio il suo tecnico Ronald Koeman, che a “Sport” ha esternato il suo punto di vista in merito alla vicenda, facendo il punto della situazione. Ecco le sue parole: “Da Dembele mi aspetto che rinnovi dal momento che è il suo ultimo anno e il club vuole che rinnovi. Se sta bene fisicamente è in grado di fare la differenza; è molto bravo, soprattutto nell’uno contro uno, ed è in grado di giocare su entrambe le fasce. Nel momento in cui si riprenderà, sarà fondamentale per la squadra.”