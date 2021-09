Calciomercato Juventus, s’inserisce il Psg | Si chiude a gennaio

Calciomercato Juventus, s’inserisce il Psg di Leonardo che avrebbe già trovato un accordo. Sfuma un obiettivo bianconero

Potrebbe sfumare un altro obiettivo bianconero. E così come successo con Donnarumma, che era davvero entrato nel mirino della Juventus per andare a sostituire Szczesny – e col senno di poi sarebbe stata la scelta migliore visto il debutto del portiere polacco – c’è sempre lo zampino del Psg di Leonardo, che non sembra avere freni alla sua folle corsa di rinforzare una squadra che è già da PlayStation e che potrebbe diventare sempre più da consolle.

Secondo quanto scritto questa mattina da TuttoSport infatti, sul mancato rinnovo di Kessie, che ha rifiutato l’offerta da 6,5 milioni di euro messa sul piatto dal Milan, ci sarebbe ancora il club francese. Prima di entrare nel dettaglio però, all’orizzonte, per il centrocampista ivoriano, c’è una possibile contestazione dei tifosi rossoneri nella partita contro la Lazio. Ai supporters del Milan non sta andando giù l’atteggiamento del proprio mediano. E allora non si guarda in faccia nessuno: Maldini ha preso una strada e la porterà fino alla fine.

