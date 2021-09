Juventus, noie muscolari per Chiesa: in dubbio per la gara di Napoli?

Juventus, tegola per Allegri: il fastidio al flessore potrebbe mettere k.o. Federico Chiesa per la gara di Napoli.

Piove sul bagnato in casa Juventus, e l’ultima notizia potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola in vista della delicata trasferta di Napoli, alla quale i bianconeri si presenteranno con il “fardello” sudamericani. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Federico Chiesa avrebbe riportato un fastidio al flessore, che potrebbe costringerlo a lasciare anticipatamente il ritiro della Nazionale e saltare il match contro la Lituania. Una volta tornato a Torino, si sottoporrà ad ulteriori esami per capire se potrà prendere parte alla gara conto Osimhen e compagni, in programma sabato 11 alle 18.

Chiaramente Allegri spera di poter avere a disposizione uno dei calciatori più in forma del momento: sarà una corsa contro il tempo, con Chiesa che cercherà di stringere i tempi in vista del primo big match della nuova Juve targata Allegri che, stando alle prime uscite stagionali, non può proprio prescindere dalla velocità, dalla forza fisica e dall’estro del figlio d’arte.