Napoli-Juventus, problema muscolare | In dubbio la presenza sabato

Napoli-Juventus, ieri è uscito dalla gara della sua Nazionale per un problema muscolare. In dubbio la presenza di sabato

Al ritorno della Serie A la Juventus affronterà, in trasferta, il Napoli al Maradona. E molti juventini non saranno della partita. Tra gente che tornerà in ritardo dai rispettivi impegni con le proprie nazionali, e altri fermi ai box che non ce la faranno a recuperare, Massimiliano Allegri dovrà praticamente inventarsi un undici da mandare in campo dal primo minuto contro la forte formazione allenata a Luciano Spalletti. Ma nemmeno per il Napoli ci sono buone notizie. Un problema muscolare infatti ha bloccato Lobotka: uscito ieri anzitempo durante la partita della sua Slovacchia contro Cipro.

Rimane a rischio per sabato, anche se l’infortunio non è preoccupante. Ma visto che l’impegno è assai vicino, non è chiaro se ce la farà a recuperare. Le ultime notizie, comunque, arrivano direttamente dall’allenatore della sua nazionale, Tarkovic.

