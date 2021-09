Esclusione eccellente in vista di Napoli-Juventus: l’annuncio del ct spiazza tutti

Verso Napoli Juventus, la partita del Maradona potrebbe perdere un altro autorevole protagonista: il ct fa chiarezza in conferenza stampa.

“La caduta dei giganti”; no, non ci stiamo riferendo ad una delle fatiche di Ken Follett, ma alla situazione che sta caratterizzando la vigilia di Napoli-Juventus, dove per “giganti” in questo caso ci si riferisce alle tante “stelle” che potrebbero non scendere in campo nella sfida del “Maradona”. Da ambo le parti le defezioni non mancheranno; in casa partenopea, ad esempio, c’è preoccupazione per le condizioni di Piotr Zielinski, uscito per un problema al quadricipite nel corso della gara contro il Venezia.

Infortunio Zielinski, l’annuncio di Paolo Sousa

Dal ritiro della Nazionale polacca, alla vigilia della sfida contro l’Inghilterra, nella conferenza stampa di presentazione al match contro i “Tre Leoni”, il ct Paulo Sousa ha fugato ogni tipo di dubbio sul possibile impiego della mezzala ex Empoli, annunciando che Zielinski non prenderà parte al match. Ecco le sue parole: “Domani non giocherà: Piotr non è pronto”. Ragion per cui, sembra piuttosto difficile che il classe ’94 ritorni disponibile per la super sfida di sabato contro la Juventus.