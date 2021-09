Calciomercato Juventus, intrigo Kessié | Novità dalla Spagna

Calciomercato Juventus, il futuro di Kessié è sempre più nebuloso: emerge una novità piuttosto importante che rimbalza dalla Spagna.

Kessié potrebbe dire addio al Milan; ciò che fino a poco tempo sembrava una vera e propria preoccupazione, negli ultimi giorni sta assumendo sempre più i contorni della realtà. Ciò che non è chiaro, però, è la prossima destinazione del centrocampista ivoriano, il cui entourage avrebbe ricevuto una proposta da capogiro da parte del Psg, con Leonardo che avrebbe cominciato a tessere la tela con il “Diavolo” per un eventuale colpo a gennaio. Ma “Il Presidente” piace e non poco anche al Tottenham, con Fabio Paratici che vorrebbe portare l’ex Atalanta in Inghilterra per rinforzare la mediana di Espirito Santo.

Alcuni rumours hanno accostato il nome di Kessié anche alla Juventus, ma i bianconeri non hanno ancora affondato il colpo per la mezzala, preferendo temporeggiare. Quest’attesa, però, potrebbe costare cara; secondo quanto trapela dalla Spagna, e più nello specifico da fichajes.net, anche il Barcellona si sarebbe iscritta alla corsa per Kessié. Non sono in programma offerte ufficiali a stretto giro di posta, ma ai blaugrana non dispiacerebbe affatto mettere le mani sul calciatore rivitalizzato dalla cura Pioli.