Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Il rammarico di Cherubini

Calciomercato Juventus, le parole di Federico Cherubini sull’addio di Cristiano Ronaldo, passato allo United: “Ho un rammarico”.

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, la Juventus ha dovuto far fronte alla partenza di Cristiano Ronaldo, che aveva esternato in lungo e in largo la sua volontà di cambiare aria. Il portoghese, come tutti sapranno, si è accasato allo United, a fronte di una trattativa che porterà la Juve ad accasare 15 milioni più 8 di bonus, in cinque esercizi, e ad alleggerire dal proprio bilancio uno stipendio da circa 31 milioni di euro annui. Tuttavia, esprimendo il suo punto di vista in un’intervista a Tuttosport, Cherubini ha espresso anche il proprio rammarico per quest’operazione.

Calciomercato Juventus, le parole di Cherubini sull’addio di Ronaldo

Vi presentiamo uno stralcio delle dichiarazioni del responsabile dell’area tecnica bianconera: “Come in tutte le operazioni, c’è sempre qualcosa che si poteva fare meglio, ma sono consapevole del fatto che con altri club non saremmo riusciti ad ottenere neanche un indennizzo. Margini per trattenerlo non ce n’erano: non si trattava di una decisione “negoziabile”, che in fondo non sarebbe stato un vantaggio per il club, che rimarrà sempre e comunque, al di là dei giocatori.“