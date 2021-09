Calciomercato Juventus, si pesca in Ligue 1 | Affare da 40 milioni di euro

Calciomercato Juventus, colpo in Ligue 1: servono 40 milioni di euro per portarlo a Torino. I bianconeri sono avvisati.

L’acquisto di Locatelli dà man forte ad un reparto che negli ultimi anni ha palesato molte lacune tecniche e strutturali; chiaramente il “Loca”, da solo, non risolve di certo tutti i problemi della zona nevralgica del campo, che necessita di ulteriori rinforzi. Si pensava che Cherubini nelle ultime ore della sessione di calciomercato appena conclusa desse l’assalto a Miralem Pjanic, ma in realtà i colloqui con Ramadani erano proiettati più nell’ottica di un possibile assalto a Vlahovic la prossima estate. Come ribadito da Cherubini nel corso della sua intervista a Tuttosport, l’identikit cercato dalla “Vecchia Signora” è quello di un profilo giovane, tecnico, affamato di vittorie, e desideroso di mettersi in gioco.

Linee guida che calzano a pennello con il background di Aurelien Tchouameni, mezzala classe ‘2000 del Monaco. Il franco camerunense ex Bordeaux, secondo quanto riportato da todofichajes.com, è valutato dai monegaschi circa 40 milioni di euro, ed è attenzionato anche dal Chelsea, sempre attenti a questi affari utili in prospettiva.