Calciomercato Juventus, Nedved su Dybala | Annuncio sul rinnovo

Le parole di Nedved sul rinnovo di Dybala e su De Sciglio

Poco prima del fischio d’inizio di Napoli Juventus, Pavel Nedved ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Partita tosta, da Juve, servirà grande cuore per fare bene. Per noi ci sono tanti giovani importanti; non è una squadra giovane, ma una squadra nuova, un mix tra calciatori esperti e giovani. Potrei dirti tanti nomi: di prospettiva questa squadra ne ha tantissima, e abbiamo molto fiducia in questa squadra”

Su Dybala: “Stiamo proseguendo nella trattativa per il rinnovo; ad alcune fasi sono stato presente, la stanno portando avanti Cherubini e Arrivabene. Sono molto fiducioso.”

Su De Sciglio: “Considero De Sciglio un grande calciatore. Gioca tecnicamente molto pulito, crediamo in lui, ha fatto tutta la preparazione, mi auguro che non gli succeda niente e che si ritagli un ruolo importante.”