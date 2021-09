Szczesny e gli incubi della Juventus | Gli scenari per il futuro

Szczesny è il calciatore che lascia meno tranquilli i fan della Juventus. La società per adesso lo difende, ma sta già lavorando al futuro.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha dedicato un approfondimento al portiere della Juventus. Szczesny è l’elemento che in questo avvio di campionato ha dato meno certezze in assoluto. Anche con la Polonia ha vissuto una serata poco edificante al punto da essere fortemente criticato in patria. Il portiere non è al momento in discussione ed è normale che venga difeso da tecnico e società, ma i dubbi sull’affare Donnarumma restano. A maggior ragione che Gigio resta in panchina al PSG delle stelle.

Szczesny e la Juventus

Nella sfida con Ospina, Szczesny ha meno sicurezze mentali che in passato. Ora ha bisogno di ritrovare certezze, magari con una prestazione da protagonista e una gara chiusa da “imbattuto”. Ospina invece ha davanti un mese da titolare per rimettere tutto in gioco: il primo ostacolo è il più duro. David è rientrato ieri in serata, con viaggio intercontinentale e fuso orario da smaltire prima del pomeriggio, quando ci sarà da disinnescare la Juve. Ma l’occasione è importante, può segnare un’altra svolta: il Napoli è tornato ad aver bisogno di lui. La Juventus intanto pensa al sostituto, potrebbe essere Cragno del Cagliari.