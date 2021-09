Kean: «Non è un peso sostituire Ronaldo alla Juventus»

Moise Kean ha presentato se stesso e la sua seconda esperienza in bianconero: «Tornare alla Juventus è stata la scelta giusta da fare».

«Indossare il bianconero mi ha sempre dato grandi emozioni. Tornare è stata la scelta giusta. Appena ne ho avuto la possibilità non ci ho pensato due volte». Moise Kean parla così davanti a stampa e tv del suo nuovo corso in bianconero. «Ho imparato tantissime cose dovunque sono stato, ora sono qua per dare una grande mano alla Juventus. Sostituire Ronaldo – ha detto senza mezzi termini – non è un peso, sento solo la responsabilità di indossare questa maglia. Sono qui per dare una grande mano alla squadra, ho vissuto tanti bei momenti ma ora il passato non conta, bisogna guardare al futuro».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Icardi | Si riapre la pista bianconera