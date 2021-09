Calciomercato Juventus, futuro Icardi | Si riapre la pista bianconera

Calciomercato Juventus, si riapre la pista Icardi. La situazione con il Psg non sembra essere delle migliori, ecco il piano.

Calciomercato Juventus, si riapre l’ipotesi Icardi per la società bianconera. Il bomber argentino non sembra più convinto della sua attuale posizione al Psg dove i minuti giocati sono sempre di meno e dato l’acquisto del connazionale Messi, Icardi è quasi diventato una riserva per l’attacco. Rapporti tesi tra società e giocatore che potrebbero arrivare già ad una conclusione unica possibile: l’addio nel mercato invernale. In tal senso la Juventus sarebbe alla finestra.

Icardi alla Juventus, si può fare

La Juventus è a caccia di un nuovo attaccante che possa fare la differenza soprattutto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Icardi in tal senso sarebbe l’interprete ideale per la fase offensiva bianconera e il subentrare di Messi il motivo in più per lasciare Parigi il prima possibile.