Mendes atteso in città | Juventus, il superagente tratta il rinnovo

Jorge Mendes, dopo l’esperienza triennale relativa a Cristiano Ronaldo, non ha chiuso i rapporti con la Juventus. Il calciomercato non dorme mai.

Dopo l’esperienza con Cristiano Ronaldo, non sono affatto chiusi i canali di comunicazione tra la Juventus e il super agente Jorge Mendes. Il procuratore portoghese ha nella sua scuderia diversi calciatori che fanno molto comodo ad Allegri e ai bianconeri più in generale. Alcuni di questi, come Ansu Fati, sono nomi molto ricorrenti alla Continassa. All’orizzonte c’è qualcosa che si sta muovendo proprio per lui. Che dopo l’epopea di CR7 si stringano nuove collaborazioni?

LEGGI ANCHE >>> Ibrahimovic spiazza tutti verso Juventus-Milan | Cosa ha detto

L’intenzione di Mendes

Come racconta ‘Marca’, Jorge Mendes è a Barcellona per discutere del rinnovo del giovane Ansu Fati. L’attaccante è in scadenza di contratto, visto che l’opzione di rinnovo a favore del club non sarebbe valida. Così il procuratore si è mosso in direzione della Spagna per provare ad accelerare una trattativa che si preannuncia non semplice. Il giovane spagnolo vuole restare in blaugrana ma bisognerà trovare l’accordo soprattutto per l’ingaggio. Possibile, considerata l’età del ragazzo, un’intesa a salire con il passare degli anni. Juventus (ma non solo) alla finestra pronta, in caso di fumata nera, ad approfittarne.