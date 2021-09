Ibrahimovic spiazza tutti verso Juventus-Milan | Cosa ha detto

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato importanti dichiarazioni che possono indirizzare in un senso o in un altro le scelte di formazione di Pioli.

Zlatan Ibrahimovic ha parlato delle sue condizioni nel corso di un evento di ‘Mind The Gum’, a Milano, di cui è testimonial. L’attaccante ha spiegato: «Se giocherò domenica sera a Torino? Vedremo giorno per giorno. Non è un mistero che io abbia un problema a un tendine, non posso rischiare conseguenze». Dichiarazioni dunque piuttosto dubitative e che preludono a un possibile nuovo forfait, anche se il giocatore farà di tutto per essere della sfida.

