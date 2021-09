Rabiot, cessione a sorpresa | La Juventus ha fissato il prezzo

In Premier League e in Germania ci sono diversi estimatori di Adrien Rabiot e la Juventus ha informato la mamma Veronique di volerlo cedere.

Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 della nazionale francese, non avrebbe impressionato particolarmente mister Allegri nelle prime uscite stagionali con la maglia della Juventus. Come riportato da “Calciomercatoweb.it“, il club bianconero potrebbe anche decidere di privarsi del giocatore, a gennaio, o, più probabilmente, a giugno, in cambio di un assegno da 25 milioni di euro. Sulfrancese ci sarebbe un club di Serie A, il Milan, che, però, potrebbe proporre uno scambio con Rafael Leao, attaccante esterno portoghese classe 1999. Ma non solo…

LEGGI ANCHE >>> Juventus, è indietro nelle rotazioni | Morale sotto i tacchi

Rabiot con la valigia in mano

Lo scambio tra Rabiot e Leao sarebbe quello maggiormente accreditato in casa bianconera. Tuttavia la mamma del ragazzo, la signora Veronique, è stata informata che il centrocampista ha appeal specialmente in Premier League e in Germania. Sono i due campionati dove al momento circolano maggiori soldi ed è lì che può finire. Il nazionale transalpino, titolare nei Blues, non riesce a sbocciare definitivamente e resta sempre nel limbo. Così alla Juventus serve a poco e ad Allegri non convince più di tanto.