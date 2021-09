Juventus, è indietro nelle rotazioni | Morale sotto i tacchi

Allegri ha deciso l’ordine delle rotazioni per ciò che concerne i calciatori offensivi. Così non c’è spazio per chi sperava in altro come Kulusevski.

Il primo anno è stato di assestamento. Almeno così dicevano. Il secondo avrebbe dovuto certificare le sue grandi qualità. Però Dejan Kulusevski non si è visto fin qui e non ha sfruttato le possibilità che Allegri gli ha concesso. Alla Juventus non c’è tempo e bisogna farsi trovare pronto. A Napoli non aveva fatto male, sia chiaro, ma è scomparso strada facendo dal campo crollando con tutti i suoi compagni. Allora logico porlo più indietro di tutti nelle rotazioni.

Kulusevski diventa un problema

La Gazzetta dello Sport stamattina ne ha parlato ed ha evidenziato come lo schema di riferimento di Allegri sia il 4-4-2 in fase di non possesso. Che però con la palla si trasforma volentieri nel vecchio 3-5-2. In avanti Kulusevski e Kean oltre all’iniziale condividono il destino. Ora sono alternative, non titolari (e anche McKennie, a proposito di K, rischia di andare in quella direzione). Qualcuno risalirà – è prestissimo per avere certezze – ma una linea di tendenza si vede per tutti e per Ramsey di più: archiviati i giorni da play, ora è in coda alle rotazioni a metà campo.