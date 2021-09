Calciomercato Juventus, bomba Donnarumma | L’annuncio di Raiola

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: le parole di Mino Raiola aiutano a capire alcuni particolari della vicenda.

Il suo possibile approdo alla Juventus ha catalizzato l’attenzione mediatica per molti mesi, prima che alla fine Gigio accettasse la ricca proposta del Paris Saint Germain. Ma per tanto tempo, l’opzione più credibile per l’estremo difensore campano classe ’99 sembrava essere la Juventus, che però non aveva fatto i conti con l’esoso ingaggio di Szczesny, che ne di fatto bloccato l’addio: all’ex portiere del Milan la Juve avrebbe offerto un ricco contratto da circa 10 milioni di euro a stagione, ma condizione necessaria e sufficiente del passaggio della stella degli Europei in bianconeri era la cessione del portiere polacco, che non si è concretizzata.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Raiola su Donnarumma

A ritornare sull’argomento ci ha pensato Mino Raiola, intervistato da Rai Sport. Ecco uno stralcio delle anticipazioni dell’intervista che andrà in onda questo fine settimana: “Sono dispiaciuto per come è stato trattato Gigio. Lui ha fatto una scelta di vita, non c’è stato nessun tipo di tradimento. Poteva andare via quattro anni fa e non l’ha fatto. Credo che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso. E non solo la Juventus; tra Gigio e Navas al Psg non c’è lotta, giocherà Gigio.”