Calciomercato Juventus, addio Mckennie: super scambio con la Roma

Calciomercato Juventus, si valuta uno scenario inedito fino adesso. McKennie potrebbe salutare con uno scambio.

Calciomercato Juventus, McKennie potrebbe essere l’esubero da inserire nella finestra invernale. Infatti l’ultima suggestione di mercato vedrebbe il centrocampista americano come possibile pedina di scambio in Serie A. Si parla infatti di una nuova trattativa con la Roma che vedrebbe uno scambio di cartellini o dei cosiddetti esuberi. E come riporta ‘Calciomercatoweb.it’ a gennaio potrebbe delinearsi questa inedita (fino ad ora) operazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Witsel | C’è una novità

Calciomercato Juventus, McKennie per Villar: Mourinho ha deciso

Il centrocampista della Roma sembra non convincere lo Special One che ha già ben chiara quale sarà la sua rosa di titolari, proprio per questo motivo il giocatore potrebbe volersene andare per il poco spazio concessogli dal mister. Motivo che farebbe ben sperare nella trattativa con la Juventus, che già aveva valutato l’opzione della cessione di McKennie nel mercato estivo. Uno scambio che, dunque, accontenterebbe entrambe le società con profili diversi ma che sostanzialmente ricoprono lo stesso ruolo.