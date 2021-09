Juventus, due infortunati a lunga gittata | Sicuro out in campioanto

Gli infortuni sono stati causati da una frattura sottocorticale del V metatarso e da una lesione distrattiva all’adduttore della gamba destra. Agudelo e Colley saltano la Juventus.

Agudelo e Colley, elementi fondamentali nella Juventus si sono infortunati. Entrambi saltano così la sfida alla Vecchia Signora, in programma mercoledì prossimo nel primo turno infrasettimanale di Serie A. Ecco i comunicati ufficiali dello Spezia: «Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Kevin Agudelo, hanno evidenziato una frattura sottocorticale del V metatarso del piede destro Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso presso il centro FK di Aulla». E su Colley: «Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebrima Colley, hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della gamba destra, riportata in occasione della gara di campionato disputata contro l’Udinese. Il calciatore ha già iniziato i trattamenti fisioterapici del caso presso il centro FK di Aulla e verrà monitorato durante il proprio percorso di riabilitazione».

Out contro la Juventus

Piove pertanto sul bagnato in casa Spezia. Dopo il difficile avvio di stagione, Thiago Motta perde in un colpo solo Agudelo e Colley per infortunio. Il primo ne avrà per almeno 40 giorni, mentre l’attaccante resterà fuori per circa tre settimane. Si tratta di due perni dello scacchiere tattico dell’ex centrocampista dell’Inter.